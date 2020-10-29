"قومي المرأة" يثمن إنجازات المبادرة الرئاسية لدعم المرأة "حملة 100 مليون صحة"

كتبت- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بإنجازات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة (100 مليون صحة) بقيادة وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد، والتي تسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض وذلك ضمن استراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، بجهود الوزارة في فحص نحو 8.5 مليون سيدة على مستوى الجمهورية منذ بدء المبادرة، مؤكدة على أهمية الحفاظ على صحة المرأة لانعكاس ذلك على صحة المجتمع بأكمله، كما أن الكشف المبكر عن أورام الثدي بالمجان يساهم في رفع العبء الاقتصادي عن كاهل العديد من السيدات، حيث كان يمثل عائقا كبيرا لهن يمنعهن من إجراء هذا الكشف المهم للحفاظ على صحتهن.

يذكر أن الأهداف العامة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تتمثل في الاهتمام بصحة المرأة بالكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، مع تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي لسيدات مصر والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، بجانب نشر الوعي الصحي وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأساسية، علماً بأنه يتم تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان لسيدات مصر.