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ضياء رشوان: إخلاء سبيل سامح حنين وعوني نافع

09:59 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
ضياء رشوان: إخلاء سبيل سامح حنين وعوني نافع

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مصراوي:

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن إخلاء سبيل الزميلين سامح حنين وعوني نافع.

وقال رشوان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبروك إخلاء سبيل الزميلين سامح حنين وعوني نافع، والجهود مستمرة بخصوص بقية الزملاء وستثمر خيرا في القريب العاجل بإذن الله".

واختتم نقيب الصحفيين: "الشكر الجزيل لكل ساهم في هذا الإفراج وما سيتم مستقبلا من إفراجات".

ضياء رشوان سامح حنين عوني نافع نقيب الصحفيين

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