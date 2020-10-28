ضياء رشوان: إخلاء سبيل سامح حنين وعوني نافع
كتب- مصراوي:
أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن إخلاء سبيل الزميلين سامح حنين وعوني نافع.
وقال رشوان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبروك إخلاء سبيل الزميلين سامح حنين وعوني نافع، والجهود مستمرة بخصوص بقية الزملاء وستثمر خيرا في القريب العاجل بإذن الله".
واختتم نقيب الصحفيين: "الشكر الجزيل لكل ساهم في هذا الإفراج وما سيتم مستقبلا من إفراجات".
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