أسامة هيكل: كلمة الرئيس اليوم هي أول رد من حاكم عربي مسلم على الإساءة للرسول الكريم
كتب- مصراوي:
أشاد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
ووصف هيكل، كلمة الرئيس، بأنها أول رد من حاكم عربي مسلم على الإساءة التي حدثت مؤخرا للرسول الكريم.
وقال وزير الدولة للإعلام، إن كلمة السيسي عبرت عن سماحة الإسلام وأخلاق الرسول التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم، وإنها لم تحمل انفعالا أو تشنجا أو إساءة.
وطالب الوزير بضرورة مناقشة هذا الخطاب باعتباره اتجاها إعلاميا رسميا للدولة المصرية في مناقشة الأمور الدينية فالإسلام بعيد كل البعد عن التطرف والمغالاة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
106877
عدد المصابين
-
99084
عدد المتعافين
-
6222
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
44145449
عدد المصابين
-
32350904
عدد المتعافين
-
1169667
عدد الوفيات
إعلان