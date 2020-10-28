فكري عبدالسلام رئيسا.. ننشر نتائج انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

كتب- مصراوي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالإسكندرية بحضور 91 عضوا من إجمالي 181، وتم عرض ومناقشة تقرير مجلس النقابة بفرع الإسكندرية وكذلك الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات من مجلس النقابة العامة بالقاهرة وتضم في عضويتها: حسين الزناتي ومحمود كامل ومحمد يحيي يوسف وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ أعضاء مجلس النقابة العامة، والسيد سعيد وهدى الساعاتي، عضوا مجلس النقابة الفرعية، وذلك وفقاً لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بدء التصويت والذي استمر حتى الساعة 5 مساءً.

وعقب غلق باب التصويت تم فرز الأصوات، بدءًا بمنصب رئيس النقابة الفرعية، وكان إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم 140 فردا منهم 134 صوتا صحيحا و6 أصوات باطلة.

وأسفرت عملية فرز الأصوات عن حصول كل من الزملاء المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية على الأصوات التالية:

1- عمرو حافظ محمد محمد (34 صوتا).

2- فكري عبد السلام أبوضيف (72 صوتا).

3- معوض رياض معوض محمد (28 صوتا).

وبناء عليه فقد أسفرت النتيجة عن فوز الزميل فكري عبدالسلام بمنصب رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأسفرت عملية فرز الأصوات للزملاء المرشحين لعضوية المجلس وعددهم 11 عن الأصوات المبينة قرين اسم كل منهم:

1- أميرة فتحي السيد جابر طلبه (27 صوتا).

2- بسمة الشحات السعيد عبداللطيف (73 صوتا).

3- جمال مجدي عبدالقادر محمد (2 صوت).

4- حسن محمود عبدالرحيم أبوشقرة (48 صوتا).

5- رامي حمدي علي ياسين (68 صوتا).

6- شوكت سعد فرج عبدالموجود (53 صوتا).

7- طارق فوزي عبدالحميد الفرماوي (14 صوتا).

8- عزت محمد أحمد السمري (22 صوتا).

9- عصام سعيد محمد صبري (22 صوتا).

10- فهمي أحمد سيد أحمد سليمان (18 صوتا).

11- هاني العوضي إبراهيم مصطفى (55 صوتا).

وأسفر الفرز عن فوز الزملاء الآتية أسمائهم بعضوية مجلس النقابة لحصولهم على أعلى الأصوات وفقاً للترتيب التالي:

1- بسمة الشحات السعيد (73 صوتا).

2- رامي حمدي علي ياسين (68 صوتا).

3- هاني العوضي إبراهيم مصطفى (55 صوتا).​