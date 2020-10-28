مرضى كورونا ومن تخطى 50 عاما.. 4 فئات محرومة من العمرة لهذا الموسم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الضوابط العامة لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل، وفقا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية.

ويرصد "مصراوي" الفئات المحرومة من أداء مناسك العمرة لهذا الموسم وفقا للضوابط السعودية على النحو التالي:

ـ الأطفال حتى سن 18 عاما.

ـ أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ أصحاب مرضى كورونا.

ـ الفئات العمرية التي تخطت سن الـ 50 عاما.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، جدول التشغيل التجريبي للرحلات الدولية التي تستأنف تشغيل العمرة أول شهر نوفمبر المقبل، والفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر، حيث دخلت مصر ضمن 7 دول عربية تستأنف العمرة مطلع الشهر المقبل.

وشملت الدول العربية: (مصر ـ الإمارات ـ البحرين ـ الكويت ـ لبنان ـ عمان ـ السودان ـ تونس).

وحددت المملكة الضوابط، وفقا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية على النحو التالي:

ـ الفئة العمرية المسموح لها بأداء العمرة من خارج المملكة من سن 18 وحتى 50 عامًا.

ـ إلزام المعتمرين بتقديم شهادة "Pcr" بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ـ إصدار التحليل من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

ـ الحجز المسبق في الحرمين والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق "اعتمرنا".

ـ ضرورة وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة لكل معتمر.

ـ حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات خلال مدة العزل الصحي "3 أيام بحد أدنى".

ـ توفير وسيلة لنقل المعتمر من المنفذ للسكن وحصول المعتمر على وثيقة تأمين شامل.

ـ تقديم خدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات مع وجود مرشد لكل مجموعة.

ـ توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة المعتمر.

ـ أهمية التحقق من صحة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر وتاريخ الميلاد المدخلة بنظام العمرة.

ـ إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ 24 ساعة كحد أقصى بدقة بيانات 100%.

ـ إدخال بيانات تذاكر السفر وبيانات السكن في مكة والمدينة.

ـ إخطار المعتمرون بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

ـ تقسيم المعتمرون الوافدين من الخارج إلى مجموعات، بواقع كل مجموعة 50 معتمرا كحد أدنى.

ـ حجز برامج موحدة للمعتمرين شامل جميع الخدمات بالتزامن مع موعد حجزهم لأداء العمرة والزيارة وفقا لتطبيق "اعتمرنا".

ـ تعيين مرشد لكل مجموعة، وإلزام الوكيل السعودي بمتابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها من سكن ونقل وخدمات إعاشة.