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رئيس الوزراء يلتقي الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي

07:36 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
رئيس الوزراء يلتقي الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي

رئيس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتجديد التهنئة للدكتور محمود محيي الدين على منصبه الجديد في صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أن هذا الاختيار يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الخبرات التي يتمتع بها، كما أن هذا الاختيار يدعم مصر في المحافل الدولية، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل أطر التعاون في مختلف القضايا والملفات الاقتصادية خلال هذه المرحلة.

بدوره، توجه الدكتور محمود محيي الدين بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على دعم الحكومة ومساندتها له.

وتبادل الجانبان الرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وأشاد الدكتور محمود محيى الدين بالإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، ومساندته في التغلب على أية تداعيات سلبية جرّاء الأزمات التي قد تواجهه، ولاسيما أزمة جائحة كورونا التي يشهدها العالم حاليا.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمود محيي الدين صندوق النقد الدولي

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