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"تنسيقية شباب الأحزاب" تشارك في ندوة حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية

06:55 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
"تنسيقية شباب الأحزاب" تشارك في ندوة حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية

كتب- مصراوي:

شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة.

وافتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الندوة صباح اليوم، بحضور الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، والمهندس كريم عبد العاطي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، أمين السر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشارك في الندوة أساتذة الجامعات، وممثلين من الجهات الإعلامية والهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى متخصصين في مجال السوشيال ميديا، وممثلين من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنظمات المجتمع المدني.

ووجه المهندس كريم عبدالعاطي، الشكر للمجلس على الدعوة، مؤكدا أن حالة الحوار والنقاش ظاهرة صحية للوصول إلى توصيات يمكن البناء عليها بما يحسن حياة الإنسان المصري، ويعزز حقه في المعرفة.

وقال عبدالعاطي، إن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من نصف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب، وهذا يعكس الحكمة من توجه القيادة السياسية نحو تمكين الشباب.

وأكد المتحدث باسم التنسيقية، على ضرورة إطلاق مبادرة لرفع مستوى الذوق العام، والمحافظة على القيم المصرية الأصيلة المعروفة عن المصريين.

تنسيقية شباب الأحزاب حقوق الإنسان الممارسات الإعلامية المجلس القومي لحقوق الإنسان

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