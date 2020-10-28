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"الوزراء" يوافق على مشروع "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بتكلفة 16.5 مليون جنيه

05:25 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
"الوزراء" يوافق على مشروع "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بتكلفة 16.5 مليون جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 2020/2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والإشراف عليها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة؛ ويأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبار أن المشروع يتم تنفيذه من قبل الدولة، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير بديل لائق لساكنيها.​

مصطفى مدبولي خدمات النقل مشروع تطوير تكنولوجيا خدمات النقل مجلس الوزراء

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