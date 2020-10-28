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الحكومة توافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة والهيئات العامة الاقتصادية

05:24 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الحكومة توافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة والهيئات العامة الاقتصادية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2019/2020.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من المحددات والإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات، وذلك في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.

مجلس الوزراء الهيئات العامة الاقتصادية الحسابات الختامية للموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي

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