أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

"الري": إزالة 11 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات

04:25 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
"الري": إزالة 11 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات

أرشيفية

القاهرة (أ ش أ):

تمكنت وزارة الموارد المائية والري حملة من إزالة 11 حالة تعدٍ خلال حملة اليوم الأربعاء لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات (الغردقة - أسيوط - أسوان)؛ ليصبح إجمالي عدد التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 56 ألفًا و500 حالة تعدٍ.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، على أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.​

إزالة تعد على نهر النيل نهر النيل وزارة الموارد المائية

الخبر التالى:

وزير النقل يؤكد أهمية توطين صناعة النقل في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106877

    عدد المصابين

  • 99084

    عدد المتعافين

  • 6222

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44145449

    عدد المصابين

  • 32350904

    عدد المتعافين

  • 1169667

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصادر بالصحة: "تعديل كبير" على بروتوكول علاج كورونا.. وهذا موعد ظهوره

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا