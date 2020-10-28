"الري": إزالة 11 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات

القاهرة (أ ش أ):

تمكنت وزارة الموارد المائية والري حملة من إزالة 11 حالة تعدٍ خلال حملة اليوم الأربعاء لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات (الغردقة - أسيوط - أسوان)؛ ليصبح إجمالي عدد التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 56 ألفًا و500 حالة تعدٍ.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، على أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.​