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الحكومة توافق على مد التصالح في مخالفات البناء شهرًا إضافيًا

04:12 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الحكومة توافق على مد التصالح في مخالفات البناء شهرًا إضافيًا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح شهرًا آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.

ولفت مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والإفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من تفشيه ثانية، للعمل على الحد من الإصابات، تجنباً لموجة جديدة من هذا الوباء، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة من جديد في العديد من بلدان العالم

التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء مهلة التصالح

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