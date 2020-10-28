أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

مرصد الكهرباء: 16 ألفا و450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

04:05 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
مرصد الكهرباء: 16 ألفا و450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

أرششيفية

كتب- محمد صلاح:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء بلغت 16 ألفا و450 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26 ألفا و500 ميجاوات مقابل 26 ألفا و500 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و507 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

مرصد الكهرباء حماية المستهلك الكهرباء

الخبر التالى:

الحكومة توافق على مد التصالح في مخالفات البناء شهرًا إضافيًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106877

    عدد المصابين

  • 99084

    عدد المتعافين

  • 6222

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44145449

    عدد المصابين

  • 32350904

    عدد المتعافين

  • 1169667

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصادر بالصحة: "تعديل كبير" على بروتوكول علاج كورونا.. وهذا موعد ظهوره

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا