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المتر بـ14 ألفا.. بيع مسطح تجاري بنشاط "هايبر ماركت" بالمزاد العلني بمدينة العبور

02:41 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
المتر بـ14 ألفا.. بيع مسطح تجاري بنشاط "هايبر ماركت" بالمزاد العلني بمدينة العبور

المزاد العلني بمدينة العبور

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم بيع المسطح التجاري بالكامل أسفل سوق اليوم الواحد بمركز الحي الأول، بمساحة 2186.83 م2، وذلك فى مزادٍ علنى.

وأوضح عمران، في بيان اليوم، أنه تم البيع بسعر 14150 جنيها للمتر المربع بنشاط "هايبر ماركت"، حيث بلغ إجمالي إيرادات المزاد نحو 30 مليوناً و943 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المزايدين والحضور من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم طرح المسطح التجارى بنشاط "هايبر ماركت"لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان المدينة بأسعار مخفضة ولزيادة الخدمات بها، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المدينة.

هايبر ماركت المزاد العلني مدينة العبور

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