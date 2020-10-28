مصادر بالصحة: "تعديل كبير" على بروتوكول علاج كورونا.. وهذا موعد ظهوره



كتب - أحمد جمعة:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، عن إجراء "تغييرات كبيرة" على بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر؛ ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة استعدادًا للموجة الثانية للفيروس.

كانت وزارة الصحة سجلت أمس الثلاثاء، إصابة 170 حالة إيجابية و11 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر لـ 106877 حالة إصابة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.

وقال أحد المصادر التي تحدث إليها مصراوي، اليوم الأربعاء: "هناك تغييرات كبيرة على البروتوكول العلاجي، وتم إضافة أنواع جديدة من الأدوية وتعديل توقيتات إعطائها للمصابين".

وأضاف: "نتعامل مع مرض فيروسي يعدل من صفاته بشكل مستمر، وله جدول زمني معين للتعامل معه، وبالتالي نحدد نقاط زمنية لكي نكون سباقين بخطوة قبل أن تحدث المرحلة الحرجة ويصل المريض إلى الوضع على جهاز تنفس صناعي".

ولفتت المصادر إلى استمرار العلاج بدواء "الريمديسفير" بعدما أثبت فعاليته في علاج المصابين خلال الشهور الماضية.

يأتي ذلك بعد أيام من منح الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية الموافقة الكاملة على استعمال المضاد الفيروسي ريمديسفير لعلاج المصابين بمرض كوفيد 19 في المستشفيات.

ويعد ريمديسفير أول دواء يحصل على ترخيص لعلاج كوفيد 19 من الوكالة الأمريكية.

وريمديسيفير من بين أول العقارات التي أظهرت فعالية نسبية خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي كورونا في المستشفيات.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت الأسبوع الماضي إن تأثير ريمديسفير في علاج المرضى قليل ويكاد يكون منعدما.

وبشأن موعد إعلان تفاصيل البروتوكول العلاجي، قال مصدر بوزارة الصحة: "نضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول العلاجي، وسيتم الإعلان عنه في غضون أسبوع بحد أقصى".

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات كورونا مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.