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نحن من خلفك مقاتلون.. وزير الأوقاف: علماء الأزهر مع السيسي في معركة بناء الوعي

10:40 ص الأربعاء 28 أكتوبر 2020
نحن من خلفك مقاتلون.. وزير الأوقاف: علماء الأزهر مع السيسي في معركة بناء الوعي

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يمكن نسيان موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما قال "الرصاصة التي توجه لصدور المصريين سنتلقاها بصدورنا".

وأضاف "جمعة "، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف: لا يمكننا نسيان قول الرئيس السيسي بأنه لا يمكن لأحد ترويع المصريين ونحن على قيد الحياة، والحمد لله اعانك الله، وكأنك يوم قلت هذا القول كما قال المتنبي: “وَقَفْتَ وَما في المَوْتِ شكٌّ لوَاقِفٍ .. كأنّكَ في جَفنِ الرّدَى وهْوَ نائِمُ”.

وقال "جمعة": "لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا، فنحن من خلفك مقاتلون"، وأضاف أن هذه النخبة من علماء الأزهر معك في معركة بناء الوعي والوطن وعلى الجبهة إن لزم الأمر".

المولد النبوي وزارة الأوقاف مختار جمعة الرئيس السيسي

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