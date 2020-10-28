وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف



كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال "شعراوي"، في البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف".

وتابع شعراوي: "وفي هذه المناسبة الدينية الكريمة ندعو المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير والبركات، وأن يجعل ذكرى مولد الرسول الكريم رسالة للخير والسلام لنحقق لمصرنا الغالية الأمن فى ربوعها بفضل جهود فخامتكم المخلصة".

واختتم: "حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".