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بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بذکری المولد النبوى الشريف

10:12 ص الأربعاء 28 أكتوبر 2020
بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بذکری المولد النبوى الشريف

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تحتفل وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

ويحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تسبقها كلمتان للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الشخصيات التي أثرت الحياة الدينية بمؤلفاتها، ويمنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.

الرئيس السيسي المولد النبوي وزارة الأوقاف

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