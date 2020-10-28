أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

10:00 ص الأربعاء 28 أكتوبر 2020
السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النب

كتب- أحمد عبدالمنعم:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف. ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين.

وتحتفل وزارة الأوقاف، صباح اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تسبقها كلمتين للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

الرئيس السيسي وزارة الأوقاف المولد النبوي

الخبر التالى:

بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بذکری المولد النبوى الشريف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106877

    عدد المصابين

  • 99084

    عدد المتعافين

  • 6222

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44145449

    عدد المصابين

  • 32350904

    عدد المتعافين

  • 1169667

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسى يشهد احتفالية الأوقاف بذکری المولد النبوى الشريف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا