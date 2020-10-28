الأحد.. بدء التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمتحدي الإعاقة بـ12 مدينة جديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل لمتحدي الإعاقة، و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 أمتار و120 مترًا، بـ 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

يتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبداء من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ90 مترًا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

ويمكن معرفة أكثر عن الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي من خلال الروابط التالية:

"في 6 خطوات خلال 3 سنوات".. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 12 مدينة؟ (صور)

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/10/25/1899287

هل تريد معرفة قيمة قسطك الشهري لشقق الإسكان؟.. الإسكان تنشر هذا الفيديو

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/10/24/1898735

بـ"المساحات وفروق الأسعار".. تشتري شقة في الإسكان الاجتماعي ولا "المتوسط"؟ (صور)

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/10/27/1900619