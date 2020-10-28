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بدءًا من اليوم.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز في مدينة السادات

03:00 ص الأربعاء 28 أكتوبر 2020
بدءًا من اليوم.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز في مدينة السادات

أرض فضاء

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدا جهاز تنمية مدينة السادات، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، وحتى يوم الخميس 31 ديسمبر، في تسليم 1353 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالمنطقة السكنية "حي النخيل" بالمجاورتين 1، 2، وكذا تسليم 270 قطعة أرض "إسكان متميز" بالمنطقة السكنية (22) بمدينة السادات.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحى النخيل بالمجاورة 1، من القطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 28/10/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 1/11/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 3/11/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 4/11/2020، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 5/11/2020، والقطع من 360 : 400، يوم الأحد 8/11/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الإثنين 9/11/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 10/11/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 11/11/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 12/11/2020، والقطع من 561 : 600، يوم الأحد 15/11/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 16/11/2020، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء 17/11/2020، والقطع من 681 : 701، يوم الأربعاء 18/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 19/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 2، من 1 : 40، يوم الأحد 22/11/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 23/11/2020، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 24/11/2020، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 25/11/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 26/11/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 30/11/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 2/12/2020، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 3/12/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 561 : 601، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 641 : 652، يوم الإثنين 14/12/2020، وتخصيص أيام الثلاثاء 15/12/2020، والأربعاء 16/12/2020 والخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

وأشار المهندس علاء منيع، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز"، من 1003 : 1043، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 1044: 1085، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 1085: 1125، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 1126 : 1166، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 1167 : 1207، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 1208 : 1248، يوم الأحد 27/12/2020، والقطع من 1248 : 1272، يوم الإثنين 28/12/2020، وتخصيص أيام الثلاثاء 29/12/2020، والأربعاء 30/12/2020، والخميس 31/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

أراضي الإسكان الاجتماعي أراضي الإسكان المتميز مدينة السادا وزارة الإسكان

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