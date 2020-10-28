بعد تحويل وكالة قايتباي إلى فندق تراثي.. تعرف على الأثر التالي في المشروع
مصراوي
أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن العمل في وكالة قايتباي بدأ منذ عامين ولا زال قائما، للانتهاء من إعادتها إلى أصلها مرة أخرى وتحويلها إلى فندق تراثي، مشيرا إلى أن الوكالة كانت تستغل كنُزل في إقامة التجار والوافدين على القاهرة في عصر الدولة الفاطمية.
وقال طلعت في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هذا المشروع في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للآثار ممثلا في إدارة القاهرة التاريخية، وزارة الإسكان، ممثلة في جهاز القاهره الفاطمية، لإعادة ترميم وتوظيف أكثر من أثر.
وأشار إلى أن الوكالة كانت في حالة سيئة للغاية، ومتهدمة من الداخل ومتردية إنشائيا ومعماريا وزخرفيا، ورأينا أن أي أثر يتم ترميمه ثم غلقه فإنه يستخدم مرة أخرى، لذلك تم اختيار وظيفة تتماثل مع نفس الوظيفة التي أنشأ من أجلها الأثر، وبما يتوافق مع طبيعة المكان.
وتابع: لدينا العديد من المشاريع المماثلة أهمها ترميم سور صلاح الدين واعتباره مزار سياحي وبانوراما وتنمية مجتمعية، وجار حاليا إعادة إنشاؤه وترميمه أثريا، وقطعنا به خطوات جيدة، وهو يمتد من الدراسة إلى ملاعب شيحة والمنصورية.
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