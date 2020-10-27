الأحد بداية الحجز.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان المتوسط "شروط جديدة"

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يوم الأحد المقبل، حجز شقق الإسكان المتوسط حيث تم طرح 25 ألف وحدة كاملة التشطيب بـ10 مدن جديدة، حيث خصصت الوزارة الأسبوع الأول لمتحدى الإعاقة على أن يكون التقديم لكل المواطنين يوم 8 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل.

ويتم التقديم وشراء كراسة الشروط، اعتبارًا من يوم الأحد أول نوفمبر، مقابل 150 جنيه وسداد 400 جنيه مصروفات إدارية، على أن يكون مقدم الحجز وفقا لمساحة الوحدة والتي عبارة عن 100 متر و110 و120 متر.

ويصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

وتتواجد الشقق في مدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة"، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرا.

وبعد انتهاء التقديم والذي من المقرر أن يكون 7 نوفمبر المقبل، يتم سداد دفعات ربع سنوية بواقع 12 دفعة، حيث يصل القسط الواحد للشقة الـ100 متر 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 متر يصل لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك وحدات الـ120 متر يصل الدفعة الواحدة لـ11.5 ألف جنيه.

الشروط:

وحددت وزارة الإسكان العديد من الشروط للتقديم بعد ان تم اعتماد معدلات الدخل جديدة، والتي تمثلت في أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، ويكون الحد الأقصى لدخل الأسرة 9 آلاف جنيه شهريا، والأعزب 7 آلاف جنيه شهريا.

كما اشترطت الوزارة أن لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ولا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

كما يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

حساب الأقساط بعد الاستلام:

بعد سداد جدية الحجز والأقساط الربع سنوية، يتبقى من ثمن الوحدة الـ100 متر 303 ألف بعد خصم 120 ألف دفعات ربع سنوية و48 ألف مقدم حجز من إجمالي ثمن الوحدة الـ 471 ألف، والشقة الـ110 مترًا يتبقى 326 الف، أما الوحدة 120متر يتبقى 353 الف.

وبهذا يكون تم سداد 35% من ثمن الشقة ويتبقى كام 65% من ثمن الوحدة يتم إضافة عليهم حجم الفائدة 8% متناقصة على 20 سنة.

حيث يكون القسط الشهري للشقة الـ100 متر، 2535 جنيه، والقسط الشهر للشقة الـ110 متر ، 2727 جنيهو القسط الشهر للشقة الـ120 متر، 2953 جنيه

طريقة التخصيص:

- يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

- في حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.

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