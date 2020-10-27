الأب الروحى وجيمس بوند فى معهد الموسيقى العربية.. الجمعة

مصراوي

يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، حفلاً فى الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبلة، على مسرح معهد الموسيقى العربية بمصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينريا ومن إخراج رانيا جمال.

يتضمن البرنامج مختارات غنائية من أشهر أفلام هوليوود و الأوبرات العالمية منها الأب الروحي، رجل العرض العظيم، البؤساء، چيمس بوند، شبح الأوبرا وغيرها.

ويقدم هذه الأغاني نجوم الفرقة، وهم: إيمان مصطفي، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، عماد عادل، إنجي محسن، جيهان فايد، هشام الجندي، الهامي امين، عزت غانم، ليلي إبراهيم، نورستا المرغني، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، اسامة علي، أسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي، كريستين عياد .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.