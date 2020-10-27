على مرحلتين.. الإسكان تعلن مواعيد حجز شقق متوسطي الدخل بـ10 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتوسط بواقع 25 ألف وحدة كاملة التشطيب، على مرحلتين الأولى مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل ولمدة أسبوع على أن تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتتواجد شقق متوسطى الدخل في مدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة"، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرا.

ويتم التقديم وشراء كراسة الشروط، مقابل 150 جنيه وسداد 400 جنيه مصروفات إدارية، على أن يكون مقدم الحجز وفقا لمساحة الوحدة والتي عبارة عن 100 متر و 110 و120 متر.

ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ 110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ 55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

ويمكن معرفة أكثر عن الطرح الجديد من الإسكان المتوسط من خلال الروابط التالية:

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