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قناة الزمالك: إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين بقرار من "الأعلى للإعلام"

10:43 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
قناة الزمالك: إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين بقرار من "الأعلى للإعلام"

قناة الزمالك

مصراوي:

أعلنت قناة الزمالك إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين بناء على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وذكرت القناة، أنه بناء على القرار رقم ٧٨ الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠، تقرر وقف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، وتحيط إدارة القناة المشاهدين بذلك علمًا وتنفيذًا للقرار.

وكشف مصدر مسؤول بالقناة لـ"مصراوي"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أخطر إدارة القناة بالقرار بشكل رسمي اليوم بناء على تحقيقاته التي أجراها.

وحاول "مصراوي"، التواصل مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتأكيد الخبر إلا أنه لم يتسن الرد من جانبه.

وقف برنامج برنامج زملكاوي قناة الزمالك الأعلى للإعلام

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