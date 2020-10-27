مستشفى المنيرة يعقد أولى حلقات الندوات التعليمية لزراعة الأسنان

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كتب - أحمد جمعة:

عقد مستشفى المنيرة العام، اليوم الثلاثاء، أولى حلقات سلسلة الندوات التعليمية لزراعة الأسنان، بحضور ما يزيد عن 50 طبيبًا وطبيبة من داخل وخارج المستشفى.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة ومديرية الصحة بالقاهرة، والذي أناب الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة الأسنان بالمديرية لحضور الفعالية، والدكتورة عزة حسن مديرة منطقة السيدة زينب الطبية.

من جانبه، قدم الدكتور كريم سلام مدير المستشفى، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي كان لها الفضل في دعمها للتعاقد مع أساتذة الجامعات والمعاهد التعليمية، في مختلف التخصصات ودعمها لتطوير خدمات جراحة الوجه والفكين.

كما كرم مدير المستشفى الكوادر الطبية المميزة، ودعا الدكتورة عبير صفوت رئيس قسم جراحة الأسنان لإلقاء كلمة عن بدايات الندوة العلمية الأولى عن زراعة الأسنان.

أضاف مدير المستشفى أنه تم إجراء حالات مميزة لزراعة الأسنان بالإضافة لحجز قائمة انتظار لمواعيد مستقبلية، وتم مناقشة خطة العمل الفني وعرض بعض التقنيات الحديثة في الزراعات وخطة التدريب، ومن ضمن أهداف العمل تدريب جميع الأطباء بجراحة الأسنان على زراعة الأسنان ومهارات العمل.