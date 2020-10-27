النقل: ندوة مشتركة حول الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. نوفمبر المقبل

كتب - أسامة علي:



استقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل، سفير السويد بالقاهرة، يان تيسليف، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق، بحضور رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات الوزارة.

وأكد وزير النقل، الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة معدلات السلامة والامان على الطرق من خلال تطبيق منظومة النقل الذكي على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى اهتمام وزارة النقل بالنواحي التأهيلية والتثقيفية والتدريبية لمستخدمي الطرق في المعاهد والاكاديميات المختلفة داخل مصر عن طريق الاستفادة من الخبرة السويدية في هذا المجال وخاصة برامج الاكاديمية السويدية للرؤية صفر والتى تهدف الي الوصول الي معدل صفر وفيات على الطرق.

و سلم السفير السويدي خطاباً من تومس آنروث وزير البنية التحتية السويدي، لوزير النقل يتضمن التأكيد على أهمية التعاون المشترك في مجال النقل المستدام والعمل على إدخال منظومة BRT في مصر واستعداد الجانب السويدي لدعم مصر في هذه المجالات بما لدى السويد من سجل عالمي حافل وحلول لمنظومة الآمان على الطرق ومنظومة النقل المستدام بشكل عام وأنظمة النقل السريع بالحافلات بشكل خاص .

وأبلغ السفير، امتنان وشكر وزير البنية التحتية السويدي لوزير النقل على الدعوة المقدمة من الجانب المصري للجانب السويدي للمشاركة في الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر النقل الذكي بالشرق الاوسط وأفريقيا TRANS MEA الذي سيعقد خلال الفترة من 22 الي 25 نوفمبر القادم حيث تم الاتفاق بين الجانبين على عقد ندوة موسعة على هامش المؤتمر تحت عنوان الرؤية "صفر" لدولة السويد للوصول الى صفر حوادث على الطرق والذي سيحضرها عدد من الخبراء السويديين المتخصصين في هذا المجال كما سيشارك في الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرنس وزير البنية التحتية السويدي .

وأشاد السفير السويدي باهتمام القيادة السياسة في مصر بمنظومة السلامة على الطرق وبالمشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة المصرية في مجال الطرق والكباري والتى كان لها اثر بالغ في تقليل نسبة الحوادث والوفيات على الطرق خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 44 %، مشيرا إلى أهمية تكوين مجموعة عمل من الجهات المعنية المصرية في هذا المجال لتكون نقطة انطلاقة قوية في مجال السلامة على الطرق كما ابدي استعداد الجانب السويدي للتعاون مع الجانب المصري في تبادل الخبرات الفنية و التنظيمية والتعليمية في هذا المجال .



