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"أسبوع لتنقيح مسودة الاتفاق".. مصر تعلن نتائج مفاوضات "سد النهضة" اليوم

08:07 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
"أسبوع لتنقيح مسودة الاتفاق".. مصر تعلن نتائج مفاوضات "سد النهضة" اليوم

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه تم عقد اجتماع لوزراء الخارجية والموارد المائية والري من "مصر والسودان وإثيوبيا" وبرئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وانتهى الاجتماع إلى قرار بأن يوجّه الجانب السوداني الشقيق، بوصفه الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد أسبوعًا بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

سد النهضة مصر السودان اثيوبيا وزارة الخارجية وزارة الري

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