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برلماني يطالب بالتنفيذ الفوري لتكليفات السيسي بمبادرة مصر الرقمية

07:36 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
برلماني يطالب بالتنفيذ الفوري لتكليفات السيسي بمبادرة مصر الرقمية

سعيد حساسين

مصراوي

قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشؤون البرلمانية، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة كانت واضحة وحاسمة، خلال اجتماعه المهم مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"؛ لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.

وأعرب حساسين، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن ثقته التامة ليس في قدرة الحكومة فقط على تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية؛ ولكن ضمان نجاحها وتطبيقها باحترافية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الواقع أكد أن الدكتور عمرو طلعت يعد واحدًا من أنجح الوزراء داخل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في كل ما يتعلق من قضايا وملفات ومشروعات قومية كبرى داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد البرلماني أن تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مبادرة "مصر الرقمية" تضمن القضاء نهائيًّا على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والفساد والرشوة.. وغيرها من حالات الإهمال واللا مبالاة داخل مختلف مؤسسات الدولة والتعامل مع الجماهير داخل مختلف القطاعات والخدمات والمؤسسات الحكومية التي كانت تتعامل مباشرة مع المواطنين، معربًا عن ثقته التامة في أن الدكتور عمرو طلعت سوف يحقق النجاح في هذا الملف الكبير والمهم.

سعيد حساسين مبادرة مصر الرقمية

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