"الطيران المدني" تفعل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة

كتب - محمد عبيد:

بدأت وزارة الطيران المدنى تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة فى إطار قرار رئاسة مجلس الوزراء بتطبيقها على جميع الوزارات، جاء ذلك في إطار سعى الوزارة الى تطوير وتحسين الأداء والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة بما يحقق رضا المواطنين طبقا لقرار رئيس الجمهورية بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتحقيق المزيد من التواصل والتفاعل معهم وسرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على حلها .

واستقبلت وزارة الطيران المدني فريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتم تفعيل المنظومة داخل وزارة الطيران، بحضور عبدالله أمين عام وزارة الطيران، واللواء هشام محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لخدمة العملاء والمواطنين، وأعضاء فريق عمل منظومة الطيران المدنى ومنظومة الشكاوى الحكومية.

وأشاد وفد منظومة الشكاوى الحكومية بتعاون وتفاعل وزارة الطيران المدني مع المنظومة، واستجابتها الفورية لتقديم الدعم الكامل لآليات التواصل مع المواطنين من خلال منظومة الشكاوى، مؤكدين أن الوزارة تنتهج فكراً متميزاً في إدارة وتطبيق خدمة العملاء بصورة احترافية ذات مستوى متطور بما يسهم في بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة .

هذا وسيتم استقبال الشكاوي من خلال: الخط الساخن 16528 وعلى الموقع WWW.SHAKWA.EG، وتم وضع اللافتات واللوحات الإرشادية برقم الخط الساخن والموقع الالكتروني الخاص بالشكاوى وعلى شاشات العرض بجميع مبانى الركاب بمطار القاهرة الدولى وجارى تعميمها بجميع مطارات الجمهورية .