اللجنة المالية بالشيوخ تسلم تقريرها النهائي لرئيس المجلس

مصراوي

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة الإدارية والمالية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لحين انتخاب هيئة المكتب.

وشهد اللقاء، تسلم "عبد الرازق" تقريراً متكاملاً عن كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.

وضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و ممثل وزارة المالية.

ومن جانبه وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الشكر للجنة الإدارية والمالية، على أدائها الفترة الماضية ودورها المنوط به في ضوء قانون مجلس الشيوخ.

ويٌشار إلي أن المادة الثالثة من مواد الإصدار بالقانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، أقرت تشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية، تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.

واختصت اللجنة، بفحص الطلبات المقدمة من العاملين بمجلس النواب، السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل إلي مجلس الشيوخ، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها.