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مصر ضمن 7 دول عربية تستأنف العمرة أول نوفمبر

04:19 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
مصر ضمن 7 دول عربية تستأنف العمرة أول نوفمبر

العمرة

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، جدول التشغيل التجريبي للرحلات الدولية التي تستأنف تشغيل العمرة من جديد أو شهر نوفمبر المقبل، والفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.

يأتي ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، الأسس والمبادئ العامة لضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويرصد "مصراوي" بحسب جدول الخطوط الجوية السعودية الدول التي سمحت لها باستئناف تشغيل العمرة أول نوفمبر على النحو التالي:

الشرق الأوسط

مدن (أبوظبي ـ دبي ـ البحرين ـ الكويت ـ بيروت ـ عمان)

آسيا

مدن (إسلام أباد ـ بيشاور ـ جاكرتا ـ جواند زاو ـ دكا _ دلهي ـ كراتشي ـ كوالالمبور ـ كوتشن ـ لاهور ـ مانيلا ـ ملتان ـ مومباي).

أوروبا والولايات المتحدة

مدن (إسطنبول ـ أمستردام ـ باريس ـ فرانكفورت ـ لندن ـ مدريد ـ ميلان ـ واشنطن)

أفريقيا

مدن (أديس بابا ـ الإسكندرية ـ الخرطوم ـ القاهرة ـ تونس ـ نيروبي).

ودعت الخطوط الجوية السعودية، المسافرين إلى زيارة صفحة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا في موقع السعودية، موضحة أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، على أن يتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم 1.

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العمرة المملكة العربية السعودية الرحلات الدولية

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