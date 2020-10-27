رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
03:44 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
كتب- مصراوي:
ارسل المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، رئيس مجلس الشيوخ برقة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف
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وجاء نص البرقية التي حصل مصراوي على نسخة منها علي النحو التالي:
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