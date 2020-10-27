رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

كتب- مصراوي:

ارسل المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، رئيس مجلس الشيوخ برقة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف

.

وجاء نص البرقية التي حصل مصراوي على نسخة منها علي النحو التالي: