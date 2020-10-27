"الصناعات المكملة": 15 ألف حقيبة وقائية يوميًّا لركاب رحلات "مصر للطيران"

كتب- محمد عبيد:

قال المهندس عادل منصور، رئيس شركة "مصر للطيران للصناعات المكملة"، إن الشركة تنتج 15 ألف حقيبة وقائية يومياً، لصالح شركة الخطوط الجوية؛ لتوزيعها على ركاب "مصر للطيران" المسافرين على رحلات الشركة من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلى مختلف دول العالم.

وأضاف منصور، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، أنه رغم تأثير جائحة كورونا على صناعة النقل الجوي حول العالم، وانخفاض حركة الركاب؛ فإن الشركة حرصت على إحداث تحويل في الصناعات والمنتجات التي كانت تقوم بإنتاجها قبل جائحة كورونا، وإنتاج أدوات ومنتجات المهمات الوقائية؛ لتعويض ضعف إنتاج المنتجات الورقية والبلاستيكية التي تستخدمها شركات الطيران؛ لتواكب الظروف الحالية وتلبي احتياجات عملاء الشركة.

وأشار رئيس شركة "مصر للطيران للصناعات المكملة" إلى أن نشاطَي الزي والبلاستيك من أكثر الأنشطة رواجًا وتحقيقًا لمبيعات الشركة؛ خصوصًا لعملاء الطرف الثالث من خارج "مصر للطيران"، إذ تم بيع وتسويق منتجات الشركة للعديد من الفنادق والمستشفيات؛ خصوصًا خلال الفترة الماضية.