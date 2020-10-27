لزيادة حصة مصر بالأسواق العالمية.. وزير الزراعة يستمع إلى المشكلات التي تواجه المصدرين

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال حضوره اجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم الثلاثاء، إن نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية وجهد مشكور للمصدرين والمزارعين والمنتجين، والإنجاز الذي حققوه هذا العام رغم ظروف أزمة فيروس كورونا.

وأعرب وزير الزراعة، عن سعادته بالسمعة الطيبة والمستوى الذي وصلت إليه الموالح المصرية، والتي تحتل حاليًّا المركز الأول عالميًّا، مؤكدًا أن الدولة تدعم المصدرين وتحرص على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية؛ من أجل دعم الاقتصاد القومي بالاحتياطي النقدي.

واستمع وزير الزراعة إلى مشكلات المصدرين والتحديات التي تواجههم؛ للعمل على حلها من أجل زيادة حصتنا في الأسواق العالمية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن هذا العام، رغم تأثر حركة التجارة الدولية بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم.