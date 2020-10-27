تمت بنجاح.. مصابة بفيروس كورونا تَلِد توأمًا بمستشفى جامعة المنصورة

كتبت- داليا شبل:

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الفريق الطبي بمجمع العنايات المركزة المخصص لعزل مرضى كورونا في مستشفيات جامعة المنصورة، نجح أمس، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وحامل في توأم.

وأوضحت "التعليم العالي" أن المريضة كانت قد وصلت إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة يوم 21 أكتوبر الحالي، وتعاني أعراض الإصابة بفيروس كورونا ووجود التهاب رئوي، إضافة إلى حملها في توأم في الشهر الثامن، وتم حجزها بمجمع العنايات المركزة المخصص للعزل بمستشفيات جامعة المنصورة بتاريخ 21 أكتوبر، بعد توقيع الكشف الطبي عليها؛ حيث قرر أطباء الصدر البدء فوراً في بروتوكول العلاج لفيروس كورونا ومتابعة حالة الحمل.

وتابعت الوزارة بأن أطباء النساء والتوليد المعالجين داخل مستشفى العزل الجامعي نوهوا باحتمالية احتياجها إلى إجراء ولادة قيصرية أثناء فترة علاجها بالمستشفى، وعليه بدأت إدارة المستشفى باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة، وفي تمام الساعة الرابعة فجر يوم الإثنين بدأت حالة المريضة في التدهور، وقرر أطباء النساء والتوليد المتابعون لها إجراء جراحة قيصرية عاجلة لإنقاذ الأم والأجنة.

وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات والحضانات اللازمة لاستقبال المواليد، وقام فريق التخدير الموجود فى المستشفى بتخدير المريضة، وأُجريت العملية بنجاح، ونتج عنها مولود ذكر ومولودة أنثى بحالة صحية جيدة، وتم نقلهما إلى الحضانات، وكذلك نُقلت الأم إلى العناية المركزة بحالة مستقرة؛ لتستكمل علاج كورونا في المستشفى.