نائب وزير الصحة يفتتح ورشة عمل للعاملين بالمجلس القومي للسكان
كتب - أحمد جمعة:
افتتح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل التدريبية للعاملين بالأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان، عن "أساسيات المتابعة والتقييم للاستراتيجية القومية للسكان" والتي تنعقد على مدار يومين.
وقال نائب وزير الصحة، إن ورشة العمل تهدف إلى فهم معنى الإدارة القائمة على النتائج والإطار المنطقي، والتفريق بين المدخلات والأنشطة والمخرجات والنتائج والتأثير، بالإضافة إلى فهم الفرق بين الرصد (المتابعة) والتقييم.
كما تهدف الورشة إلى فهم أهمية المؤشرات للمتابعة والتقييم، وخصائص مؤشرات الأداء ذات الجودة العالية وأنواعها، بالإضافة إلى تطبيق المعرفة المكتسبة لإجراء مشروع مراقبة/ تقييم على أساس الخطة الإستراتيجية القومية للسكان.
يذكر أن ورشة العمل التدريبية حول " أساسيات المتابعة والتقييم للاستراتيجية القومية للسكان " يتم بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة " JSI ".
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