الخميس.. مؤتمر للصحة العالمية عن زيادة إصابات كورونا وإجراءات المواجهة
كتب - أحمد جمعة:
يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤتمرًا صحفياً عن طريق الفيديو الخميس المقبل؛ بشأن تطورات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على أولويات الإقليم وما ينبغي اتخاذه من خطوات عاجلة.
ومن المقرر أن يشمل المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.
يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ.
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