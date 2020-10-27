"الكهرباء" تعلن آخر موعد لتركيب العدادات الكودية بدلًا من الممارسة

كتب- محمد صلاح:

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مناشدتها جموع المواطنين الراغبين في تسوية وتوفيق أوضاعهم المتمثلة في توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ستنتهي مهلة التقدم لتركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة.

ولفتت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم مد المهلة من قبل؛ حتى يتمكن الجميع من استيفاء الأوراق المطلوبة، والقيام بتقديمها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت أنها تلقَّت نحو 815 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ نحو 2 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع .

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يمكن لمَن يريد تركيب العداد الكودي أن يقوم بالدخول على المنصة، ومن ثمَّ تسجيل بياناته، وبعد ذلك يقوم باختيار نوع الوحدات السكنية وعددها وإدخال صورة البطاقة وإضافة صورة محضر ممارسة الكهرباء لكل وحدة، وبعد قبول الطلب يتم إصدار رقم للطلب، وخلال أيام قليلة سيتم التواصل مع صاحب الطلب؛ لتركيب العداد الكودي له.

وأوضح حمزة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع، مثله مثل العدادات مسبقة الدفع الأخرى؛ ولكنه يحمل رقمًا وليس اسم صاحب الوحدة السكنية، وأن نظام المحاسبة للاستهلاك هو نفس نظام المحاسبة لباقي العدادات وفقًا لتعريفة الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أول يوليو الحالي، مؤكدًا أن تركيب العداد الكودي لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربي الذي تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودي إلى عداد شرعي في حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضع القانوني للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفي هذه الحالة وجود العداد الكودي لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.