وزير الإسكان: العاصمة الإدارية مدينة عصرية حديثة تؤسس لحضارة مصر العريقة

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إننا نهدف عند التخطيط للمرحلتَين الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توفير الأنشطة الاقتصادية، وفرص العمل المختلفة، وتحديد نوعية الأنشطة التي تتناسب مع الدور الوظيفي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتتكامل مع المشروعات المختلفة بالمرحلة الأولى، وكذا المناطق المحيطة بالعاصمة؛ لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من كبرى المكاتب الاستشارية؛ لاستعراض البدائل المقترحة للمخطط الاستراتيجي لتنمية المرحلتَين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، في حضور قيادات الوزارة.

وناقش وزير الإسكان، مع ممثلي المكاتب الاستشارية، المقترحات التي تقدموا بها للمخطط الاستراتيجي لتنمية المرحلتَين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، وأثنى على الجهد المبذول في إعداد تلك المقترحات، مطالبًا بتحويل الاستراتيجيات والسياسات إلى مخططات ليتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار الجزار، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجًا حضاريًّا وإنسانيًّا لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة.​