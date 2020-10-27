من يوم حتى عام ونصف.. الصحة تنشر جدول تطعيمات المواليد (إنفوجرافيك)

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كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها على موقع "تويتر"، عددًا من المنشورات التوعوية عن جداول التطعيمات الدورية للأطفال من عمر يوم وحتى 18 شهرًا.

وأوضحت الوزارة أن التطعيمات تشمل:

* عند الولادة

تطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي B خلال 24 ساعة الأولى من الميلاد حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الصفرية)

التطعيم ضد الدرن (BCG)

حقنا داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل

* الشهر الثاني

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الأولى) نقطتين على اللسان

تطعيم خماسي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس - الالتهاب الكبدي الفيروسي B - الإنفلونزا البكتيرية).

حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن

* الشهر الرابع

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الثانية) نقطتين على اللسان

تطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن (سولك) حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر

تطعيم خماسي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس - الالتهاب الكبدي الفيروسي B - الإنفلونزا البكتيرية).

حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن

* الشهر السادس

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الثالثة) نقطتين على اللسان، وتطعيم خماسي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس - الالتهاب الكبدي الفيروسية - الإنفلونزا البكتيرية).

حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن

* الشهر التاسع

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الرابعة)

نقطتين على اللسان

يتم إعطاء كبسولة فيتامين أ

* الشهر الثاني عشر

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الخامسة) نقطتين على اللسان

تطعيم ضد الحصبة - النكاف - الحصبة الألماني)

MMR (جرعة أولى) حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن

* الشهر الثامن عشر

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة المنشطة) نقطتين على اللسان

تطعيم ثلاثي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس) جرعة

منشطة حقنا في العضل بالجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر

تطعيم ضد الحصبة - النكاف - الحصبة الألماني) MMR (الجرعة المنشطة) حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن

يتم إعطاء 2 كبسولة فيتامين أ