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التموين: صرف 93% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات

07:13 ص الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
التموين: صرف 93% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات

أرشيفية

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، مضيفة أنه تم صرف ما يقرب من 93% من مقررات شهر أكتوبر الجاري حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة تصرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا شهريًا على البطاقات التموينية التي تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات.

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