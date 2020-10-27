بـ"المساحات وفروق الأسعار".. تشتري شقة في الإسكان الاجتماعي ولا "المتوسط"؟ (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان مشروعين مختلفين في الوقت نفسه، حيث يبدأ الحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع الإسكان المتوسط أول نوفمبر المقبل لمتحدي الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على ان يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

ويتساءل المتقدمين عن المشروع الافضل بين المشروعين المطروحين خاصة وأن الفارق في المساحات متقارب والأسعار.

في البداية من حيث المساحة تتقارب الوحدات المطروحة من بعضهم البعض، شقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 أمتار و120 مترًا وكلهم 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

وبالتالي نجد أن مساحة الـ90 متر في الإسكان الاجتماعي قريبة جدا من مساحة 100 و110 متر، فالفرق ليس كبير.

لكن الجزء الذي سيحسم الاختيار هو السعر، حيث تصل الوحد 90 مترًا إلى 310 آلاف، أما الوحدة 100 متر سعرها 471 ألف جنيه، وبفارق 161 ألف جنيه لصالح الإسكان المتوسط.

وفي هذه الحالة نجد أن الإسكان الاجتماعي أفضل حيث سيتمتع المتقدم بدعم يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه، لكن الإسكان المتوسط لا يوجد به دعم مالي مباشر للمتقدمينكما أن مقدمة الحجز في الإسكان الاجتماعي 15500 جنيه، لكن في الإسكان المتوسط 48 الف حتى 55 ألف جنيه.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويوجد نقطة آخرى ستحدد الاختيار وهي معدل الدخل، حيث عدلت وزارة الإسكان شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب بدلا من 4200 و6000 للأسرة بدلا من 5700 جنيه، والحد الأدنى سجل 1500، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى لدخل الأعزب 7000 جنيه، والمتزوج 9000 جنيه.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

وشقق الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن هم "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة.

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