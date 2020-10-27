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قرار جديد من "البيئة" بشأن هجوم القرش على 3 أشخاص في جنوب سيناء

12:32 ص الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
قرار جديد من "البيئة" بشأن هجوم القرش على 3 أشخاص في جنوب سيناء

أسماك القرش

(مصراوي):

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارًا بإيقاف كل الأنشطة البشرية بمحيط حادث منطقة غوص "الشارك ريف" في محمية رأس محمد، بعد تعرض 3 بينهم سائحين، لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية.

جاء قرار فؤاد طبقًا لما هو متبع عالميًا في حالات هجوم أسماك القرش على البشر، وهو إجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم على أشخاص آخرين خلال الأيام التالية للحادث.

وأكدت وزارة البيئة، في بيان صحفي، أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل.

ياسمين فؤاد وزارة البيئة جنوب سيناء القرش منطقة غوص الشارك ريف محمية رأس محمد

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