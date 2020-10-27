قرار جديد من "البيئة" بشأن هجوم القرش على 3 أشخاص في جنوب سيناء
(مصراوي):
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارًا بإيقاف كل الأنشطة البشرية بمحيط حادث منطقة غوص "الشارك ريف" في محمية رأس محمد، بعد تعرض 3 بينهم سائحين، لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية.
جاء قرار فؤاد طبقًا لما هو متبع عالميًا في حالات هجوم أسماك القرش على البشر، وهو إجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم على أشخاص آخرين خلال الأيام التالية للحادث.
وأكدت وزارة البيئة، في بيان صحفي، أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
106540
عدد المصابين
-
98903
عدد المتعافين
-
6199
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
42917824
عدد المصابين
-
31659985
عدد المتعافين
-
1154305
عدد الوفيات
إعلان