نائب وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ ويشهد مراسم تجديد "الأيزو"

كتب- محمد عبيد:

شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، اليوم الاثنين، مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (2015_ISO 9001 ) لمطار شرم الشيخ الدولي المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال.

وتفقد مناع صالات السفر والوصول بمباني الركاب في المطار، وبرج المراقبة الجوية للاطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية في المطار.

كما تفقد منظومة الكاميرات الحرارية التي تعمل على قياس درجات حرارة المسافرين والعاملين، وتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في المطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووزع عددًا من شهادات التقدير لعدد من العاملين بإدارة الجودة بالمطار، تقديرًا لمجهوداتهم الفترة الماضية، والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق أعلى معدلات اثناء التقييم.​