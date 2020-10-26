أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

إحباط تهريب أقراص مخدرة و"شعر طبيعي" في مطار القاهرة

10:08 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولتي تهريب أقراص مخدرة وكمية من الشعر الطبيعي، أخفاها راكبين في حقائبهما فور وصولهما من لندن ودبي، لتهريبها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه مصطفى فاضل مأمور الجمارك في راكبة مصرية، وبالعرض على حسين هيكل قرر تكليف وائل عيد مأموري الضبط بتفتيش حقائبها، تبين وجود 10 كيلو من خصلات شعر طبيعي مخبأة بين طيات الملابس الشخصية داخل حقائبها.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من لندن، تم الاشتباه في راكب إنجليزي من أصل مصري يحمل 2 تلفزيون، وتم تكليف ريم مجدي مأمورة الجمارك بتفتيش حقائبه، وتبين وجود 835 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة بين طيات الملابس في حقائبه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضري ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

جمارك مطار القاهرة الدولي ا?قراص مخدرة الشعر الطبيعي

الخبر التالى:

الأشراف تطلق حملة "نبي الرحمة".. والنقيب يطالب بتجريم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106540

    عدد المصابين

  • 98903

    عدد المتعافين

  • 6199

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42917824

    عدد المصابين

  • 31659985

    عدد المتعافين

  • 1154305

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزمالك يضرب الإسماعيلي بثلاثية ويحسم وصافة الدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا