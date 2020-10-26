إحباط تهريب أقراص مخدرة و"شعر طبيعي" في مطار القاهرة

إحباط تهريب أقراص مخدرة و"شعر طبيعي" في مطار القاهرة
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كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولتي تهريب أقراص مخدرة وكمية من الشعر الطبيعي، أخفاها راكبين في حقائبهما فور وصولهما من لندن ودبي، لتهريبها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.
وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه مصطفى فاضل مأمور الجمارك في راكبة مصرية، وبالعرض على حسين هيكل قرر تكليف وائل عيد مأموري الضبط بتفتيش حقائبها، تبين وجود 10 كيلو من خصلات شعر طبيعي مخبأة بين طيات الملابس الشخصية داخل حقائبها.
وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من لندن، تم الاشتباه في راكب إنجليزي من أصل مصري يحمل 2 تلفزيون، وتم تكليف ريم مجدي مأمورة الجمارك بتفتيش حقائبه، وتبين وجود 835 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة بين طيات الملابس في حقائبه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضري ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
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