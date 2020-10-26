إحباط تهريب أقراص مخدرة و"شعر طبيعي" في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولتي تهريب أقراص مخدرة وكمية من الشعر الطبيعي، أخفاها راكبين في حقائبهما فور وصولهما من لندن ودبي، لتهريبها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه مصطفى فاضل مأمور الجمارك في راكبة مصرية، وبالعرض على حسين هيكل قرر تكليف وائل عيد مأموري الضبط بتفتيش حقائبها، تبين وجود 10 كيلو من خصلات شعر طبيعي مخبأة بين طيات الملابس الشخصية داخل حقائبها.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من لندن، تم الاشتباه في راكب إنجليزي من أصل مصري يحمل 2 تلفزيون، وتم تكليف ريم مجدي مأمورة الجمارك بتفتيش حقائبه، وتبين وجود 835 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة بين طيات الملابس في حقائبه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضري ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.