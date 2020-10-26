"الري": لدينا سيناريوهات وآليات للتعامل مع سد النهضة إذا فشلت المفاوضات
(مصراوي):
قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مسار مفاوضات ملف سد النهضة طويل وشاق، لكنه الأنسب للتوصل إلى اتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أنه لن يكون هناك تنازل عن حقوق مصر المائية في نهر النيل.
وأكد السباعي أن هناك آليات وسيناريوهات للتعامل الدبلوماسي والسياسي مع سد النهضة، حال فشلت المفاوضات، مضيفًا أن مصر لديها غصرار على دعم التفاوض الفني والعلمي المدروس.
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