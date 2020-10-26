متحدث "الري" يكشف تفاصيل استئناف مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر قررت قبول دعوة جنوب أفريقيا، باعتبرها رئيس الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن القاهرة تتمنى أن تكون هذه المفاوضات ذات جدوى حول النقاط الخلافية بين الدول الثلاث.

وأضاف السباعي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن اجتماع الغد سيكون عبر "الفيديوكونفرانس"، لافتًا إلى أن الاجتماع لقاء تحضيري لبحث أجندة المفاوضات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن مصر ترغب في التوصل إلى حل للقضية عبر المفاوضات، بما يخدم أهداف التنمية لإثيوبيا ويحافظ على حقوق مصر المائية.

وقال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، إن مصر ستشارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب إفريقيا، الثلاثاء، لوزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، لإعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذًا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، التي عقدت على مستوى القمة والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث، الذي عُقد يوم 16 أغسطس 2020 وكلّف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم يُنظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة.