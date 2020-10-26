بداية من مارس 2021.. عقد بين العاصمة الإدارية و"بيئة" لإدارة المخلفات الصلبة لمدة 15 عامًا

(مصراوي):

أعلن خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، توقيع عقد تقديم خدمات أعمال النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والأنشطة المرتبطة بها للمرحلة الأولى بالعاصمة، بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات، مضيفًا أن مدة العقد 15 عامًا، على أن تبدأ الأعمال التنفيذية اعتبارًا من أول مارس 2021.

وأوضح الحسيني، في تصريح صحفي اليوم، أن نطاق أعمال المرحلة الأولى وفقًا لهذا العقد تشمل خدمات جمع المخلفات (الحي الحكومي – الأماكن التجارية والمراكز التعليمية – الأحياء السكنية)، جمع المخلفات الخضراء وكبيرة الحجم، نظافة الشوارع والكنس الآلي، غسيل الشوارع والطرقات والكباري والأنفاق، نظافة المجاري المائية وقنوات الصرف الصحي، مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض، أعمال معالجة المخلفات الصلبة، المدفن الصحي، نظافة اللافتات الإرشادية والتكوينات الجمالية، نظافة أعمدة الإنارة، التدريب والتوعية وخدمات الحالات الطارئة (الزيارات وطبيعة الأعمال وما يستجد بها من أعمال).

وأضاف أنه من المقرر أن توفر شركة "بيئة" جودة عالية للخدمات من خلال إنشاء أفضل الممارسات والعمليات والإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة مع استخدام تكنولوجيا حديثة والنظم الرقمية المتميزة في تحقيق الرقابة وكفاءة التشغيل للخدمات.

وتمنح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لشركة بيئة جمع ونقل المخلفات الصلبة، وفقًا لعقود منفصلة مع مستفيدي الخدمة، وتتشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بيئة، في ملكية هذه المخلفات ولهما حق التصرف بها في التخلص والمعالجة وإعادة التدوير وبيعها والاستفادة من نواتجها وبالطرق التي تسهم في المحافظة على البيئة، وتكون نسبة المشاركة 40% لصالح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و60% لصالح شركة بيئة.