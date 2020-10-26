"مليون جنيه غرامة".. حماية المستهلك يحيل 3 مدارس للنيابة رفضوا رد مصروفات الباص

(مصراوي):

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات "الباص" إلى أولياء الأمور، للنيابة.

وقال سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد: "تلقينا 2000 شكوى من أولياء الأمور وأحلنا اليوم 3 مدارس للنيابة"، موضحًا أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، وأن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

وأضاف سمير، أنه تم مخاطبة المدارس الثلاث بعد إخطار الجهاز من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات فخاطبنا الجهات القانونية على الفور.

وأعرب سمير، عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات "الباص المدرسي" إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين في المدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.